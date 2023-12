Stiri pe aceeasi tema

- Matasea Domnului poate vindeca peste 40 de boli: Planta cu 100 de compusi diferiti, mentionata in Biblie si in CoranSupranumita si Matasea Domnului, planta cu 100 de compusi diferiti care vindeca peste 40 de boli este mentionata in Biblie si Coran. Chimenul negru, cunoscut și sub denumirea…

- Rugaciunea se rostește atat in momentele dificile din viața, cat și pentru binecuvantare. Intr-o familie, soții se susțin unul pe celalalt și se bucura de fiecare moment impreuna, iar pentru intarirea și armonia relației, se poate rosti o rugaciune importanta.

- Atunci cand lucrurile merg prost și parca banii nu vor deloc sa traga la noi, trebuie sa ne gandim la toate cauzele posibile care ne-au adus in acest punct. Trebuie sa afli ca exista o planta, intalnita in multe locuințe, care atrage doar ghinion. Daca vrei sa ții departe problemele și sa ai ceva noroc…

- Aceasta este planta de interior care aduce suparari și necazuri in casa! Este foarte frumoasa, iar oamenii o aleg și pentru felul in care aerisește spațiile in care aceasta traiește, insa energiile sale sunt unele de speriat. Planta de interior care aduce suparari și necazuri in casa Foarte mulți oameni…

- Curțile și terenurile, la control! este oficial, daca ai aceasta planta in gradina, riști sa platești bani grei. Legea a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Ce trebuie sa știe romanii. Planta ce nu trebuie sa mai existe in gradinile romanilor S-a decis o noua obligație pentru romani. In…

- Intr-o lume tot mai preocupata de sanatate și echilibru spiritual, descoperim o planta cu atribute remarcabile. Aceasta nu doar ca a infrumusețat gradinile și a adus arome rafinate in bucatarie, dar are și o istorie adanc inradacinata in invațaturile biblice.

- O buna parte din plante au și mai multe propietați neștiute. Spre exemplu, exista o planta, care era folosita pentru curațarea minții, trupului și sufletului. Directorul Bancii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzau, Costel Vinatoru, a oferit mai multe detalii despre aceasta. Planta folosita pentru…