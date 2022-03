Planta care vindecă inima și tratează depresia. Cum se consumă Medicii recomanda aceasta planta care are beneficii extraordinare asupra organismului, dar in special pentru efectele sale pozitive asupra inimii. Paducelul ajuta in lupta cu bolile de inima precum insuficienta cardiaca congestiva, dar reduce si durerile in piept si regleaza bataile neregulate ale inimii. Potrivit studiilor din Europa, produsele pe baza de paducel au efect tonic cardiac, hipotensiv, regleaza si stabilizeaza ritmul cardiac si cresc fluxul sangvin la nivelul arterelor coronare, fiind indicate in special in afectiuni cardiovasculare: insuficienta cardiaca, tahicardie, tulburari de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

