Planta care ține păianjenii departe. Inamicul insectelor pe care trebuie să-l ții în casă Menta (Mentha piperita) poate fi un repelent natural pentru insecte atunci cand este cultivata in interior. Foarte aromata, aceasta emite prin frunzele sale un miros ascuțit pe care paianjenii nu il plac. Menta are cel mai puternic efect asupra invadatorilor cu 6 picioare datorita combinației sale picante de mentol, mentona și eucalipt.Menta este o planta medicinala care necesita destul de puțina intreținere pentru a crește. Indiferent daca se afla intr-un ghiveci sau in gradina, aceasta poate combate paianjenii pe tot parcursul anului, daca beneficiaza de lumina naturala și apa. Zonele tipice… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

