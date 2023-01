Daca iți plac plantele de apartament, fara indoiala știi cat de importanta este asigurarea unui mediu propice dezvoltarii lor. Umiditatea reprezinta una dintre cele mai comune probleme semnalate in acest sens. In materialul de astazi, vom vorbi despre planta care se ofilește de la prea multa umiditate. E posibil sa o ai și tu in […] The post Planta care se ofilește de la prea multa umiditate. Greșeala pe care o fac mulți oameni appeared first on Playtech Știri .