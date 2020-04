Plângere penală și amendă de 115.000 RON pentru Poluarea din Periș Proprietarul fostei ferme de porci din localitatea Periș, județul Ilfov, a fost amendat de comisarii Garzii Naționale de Mediu cu suma de 115.000 lei pentru incendiul produs in ultimele doua zile și care a afectat puternic aerul din zona de nord a Bucureștiului. De asemenea, SC Klevek Company SRL s-a ales și cu plangere penala. Operatorului i-au fost dispuse masuri de ecologizare a perimetrului, cu termen de finalizare 30 iunie 2020. Cu puțin timp in urma incendiul a fost stins de echipele ISU. Zona este inca supravegheata de doua autospeciale și de laboratorul mobil de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

