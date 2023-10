Stiri pe aceeasi tema

- Liga Studenților Iași a depus o plangere penala la DNA impotriva ministrului Educației, Ligia Deca, pentru abuz in serviciu deoarece „amana de peste 3 luni elaborarea și adoptarea metodologiei prin care studenții sa beneficieze de reducerea de 90% la transportul local”. „Liga Studenților (LS IAȘI) a…

- SANATATE… Programul ONCOFEM ajunge și in Negrești. Femeile cu varsta cuprinsa intre 50 și 69 ani pot beneficia de mamografii gratuite pentru depistarea cancerului mamar. Tot ce trebuie sa faca este sa ia legatura cu asistentul medical comunitar, pentru a fi trecut pe o lista. Testarea va fi facuta pe…

- Tata si fiica, doi sateni din Sipote s-au intalnit in sala Judecatoriei Harlau, ambii in postura de reclamant si parat. Cei doi au cerut in aceeasi zi emiterea unui ordin de protectie unul impotriva celuilalt. Judecatorul care a analizat dosarele, acelasi in ambele cazuri, a dat dreptate amandurora,…

- MULȚI BANI… Elevii barladeni au asigurați banii pentru transport din bugetul local, doar ca, pe parcursul anului calendaristic se invesc și probleme de transport care nu au fost prevazute inițial in planul bugetar. Din acest motiv se face de la bugetul local o suplimentare, la finalul anului școlar,…

- Comuna Sanmartin, prin primarul Sandor Birtalan, a luat masuri legale impotriva acțiunii recente de amplasare a crucilor in Cimitirul de la Valea Uzului. Administrația locala a depus o plangere penala și a informat Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), autoritatea responsabila pentru cimitirele…