Allen Coliban, primarul Municipiului Brașov din partea Alianței USR-PLUS, s-a ales cu o plangere penala pentru fals și uz de fals in declarații. Concret, este acuzat ca a depus documente care nu au legatura cu realitate in mandatul in care a fost ales senator USR și in cel prezent, de primar. „Cu ocazia depunerii ambelor candidaturi pentru inscrierea in cele doua procese electorale, numitul Coliban Allen a depus documente scrise — Curriculum Vitae (CV) prin care menționa in mod expres ca este absolvent a doua universitați, mai exact ca a absolvit doua facultați, cea de Automatizari Calculatoare…