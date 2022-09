Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 18.30, pe esplanada Casei de Cultura din Suceava este programata cea de-a IX-a ediție a evenimentului „Simfonii de toamna”, organizat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina. Unul dintre organizatori, Dan Ioan Cușnir, a declarat, la Radio Top, ca pe scena vor urca 121 de artiști, fiind…

- Clubul Rotary Suceava-Bucovina va organiza joi, 8 septembrie, incepand cu ora 18:30, a IX-a ediție a proiectului „Simfonii de toamna".Anul acesta sucevenii vor petrece o seara de toamna in compania artiștilor de la Filarmonica Naționala "Serghei Lunchevici" ...

- La data de 15 august ora 01:30, un barbat de 44 ani, taximetrist, a preluat o comanda de a transporta doua persoane de la Gara Burdujeni pana in centrul municipiului Suceava, in zona Casei de Cultura. La destinație, cele doua persoane au coborat și au fugit intr-o direcție necunoscuta, fara a achita…

- Inca un sfarșit de saptamana cu evenimente pe scena din Centrul Vechi al Craiovei, in cadrul Summer Fest. Pentru vineri, 5 august, Casa de Cultura a Studenților a pregatit o serie de spectacole care vor debuta, de la ora 19.00, cu un recital muzical. Seara va continua pe ritmuri de dans și in compania…

- Avand in vedere ca numarul persoanelor recenzate pana acum in municipiul Ramnicu Sarat nu este cel așteptat, autoritațile locale fac inca un apel catre populație, in contextul prelungirii termenului de recenzare. Reprezentanții Primariei ii invita pe ramniceni la punctul special deschis in incinta Palatului. …

- Asociatia „APROAPE DE OAMENI" IASI – A.D.O., in parteneriat cu Casa de Cultura a Studentilor Iasi si Asociatia „IMPREUNA PENTRU MIROSLAVA", va deschide astazi, 12 iulie 2022, orele 17:00, un centru pentru refugiati la parterul Casei de Cultura a Studentilor Iasi – zona fostului Club Dublin. In cadrul…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Nicolae Titulescu” Brașov organizeaza concursuri pentru incadrarea a 99 de posturi de subofițer. Perioada de depunere a dosarelor este: 27.06.2022 – 08.07.2022, orele 16.00. Mai multe detalii gasiți accesand urmatoarele link-uri:http://www.jandarmeriabrasov.ro/page134.html#Anun%C8%9B20http://www.jandarmeriabrasov.ro/page135.html#Anun%C8%9Bpaza…

- Un punct mobil de informare antidrog va funcționa in zilele de 25 și 26 iunie pe esplanada din fața Casei de Cultura din Suceava, acolo unde vor avea loc concertele organizate de Zilele Sucevei. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava in colaborare cu Agenția Naționala Antidrog vor fi prezenți in zona ...