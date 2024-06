Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca tehnologia avanseaza cu pași repezi, pe zi ce trece, revoluționand domeniul medical prin descoperiri și echipamente inovatoare, un lucru ramane constant: importanța curațeniei.In ciuda progreselor spectaculoase in diagnosticul și tratamentul bolilor, menținerea unui mediu curat și steril…

- Cultivarea cartofilor poate fi o activitate extrem de satisfacatoare. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari provocari in creșterea cartofilor este gestionarea daunatorilor. Utilizarea insecticidelor chimice poate fi eficienta, insa poate aduce cu sine și o serie de riscuri pentru mediul inconjurator…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit joi in Belarus, cel mai apropiat aliat al Moscovei, pentru discuții cu omologul sau Alexander Lukașenko, așteptate sa aiba sa in prim-plan securitatea și exercițiile cu arme nucleare tactice, relateaza Reuters.

- In cadrul examenului național de bacalaureat 2024, matematica are statut de disciplina obligatorie, in funcție de filiera, profil și specializare. Iata care este programa pentru matematica la Bac 2024, potrivit Ministerului Educației.Programa Matematica Bacalaureat 2024Potrivit Ministerului Educației,…

- Utilizarea aplicatiei WhatsApp in activitatile de serviciu reprezinta o infractiune, pentru ca orice transmitere de date, poze, documente sau contracte devin proprietatea Meta si, deci, nu mai sunt proprietatea utilizatorilor, a atentionat, joi, presedintele InfoCons Sorin Mierlea, citat de Agerpres.…

- In contextul modern al tehnologiei, camerele spion au devenit un instrument util pentru supravegherea discreta și asigurarea securitații personale și a proprietații. Este esențial sa ințelegem importanța respectarii legalitații in utilizarea acestor dispozitive. In acest articol, vom explora cum sa…

- O poveste șocanta de frauda bancara a ieșit la iveala in Vietnam și a zguduit intreaga lume financiara. Truong My Lan, o dezvoltatoare imobiliara de 67 de ani, este acuzata ca a jefuit una dintre cele mai mari banci din țara, Saigon Commercial Bank, timp de 11 ani. Intr-un proces spectaculos, desfașurat…

- Incepand cu data de 31 martie, polițiștii suceveni au la dispoziție un nou sistem de verificare și legitimare, cu utilizarea unei aplicații informatice care permite verificarea imediata a unei persoane legitimate.Peste 200 de dispozitive mobile au intrat deja in utilizarea polițiștilor suceveni de ...