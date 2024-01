Plan roșu de intervenție pe pârtia Prislop. Mai multe persoane au rămas blocate pe telescaun Pe partia Prislop, in urma intreruperii alimentarii cu energie electrica mai multe persoane au ramas blocate pe telescaun. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Persoanele au fost transportate la un refugiu incalzit din varful partiei și au fost evaluate medical. In urma evaluarii medicale o singura persoana prezenta degeraturi la un deget, iar majoritatea persoanelor au coborat pe schiuri la baza partiei. Defecțiunea a fost remediata, instalația a repornit. La locul intervenției s-au deplasat forțe din cadrul Stației de Pompieri Vișeu de Sus și Borsa: 1 autospeciala de stingere, 3 echipaje… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de taxi a ignorat orice semn de circulatie si a ajuns cu masina in zona partiei de schi, din statiunea Muntele Mic, in judetul Caras Severin. Un sofer de taxi a ignorat orice semn de circulatie si a ajuns cu masina in zona partiei de schi, din statiunea Muntele Mic, in judetul Caras Severin.…

- Un taximetrist a primit o amenda de 1.000 de lei, dupa ce a ajuns cu mașina in zona partiei de schi din stațiunea Muntele Mic, in județul Caraș-Severin, ca sa lase un client, potrivit unui comunicat transmis joi, 4 ianuarie de Jandarmeria Caraș-Severin, citat de site-ul local Caon.„Jandarmii montani au…

- update: Minorul decedat este fiul patronului. Informația a fost confirmata de bunica baiatului pentru Antena 3. update In Ferma Dacilor, se aflau 26 de persoane, dintre care 8 au fost date disparute, trei dintre acestea fiind gasite decedate, a transmis ISU. update Și un adult a fost scos carbonizat…

- update In Ferma Dacilor, se aflau 22 de persoane, dintre care 8 au fost date disparute, trei dintre acestea fiind gasite decedate, a transmis ISU. update Și un adult a fost scos carbonizat din unitatea care a ars, au anunțat pompierii prahoveni. update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat)…

- update Și un adult a fost scos carbonizat din unitatea care a ars, au anunțat pompierii prahoveni. update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat) Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au…

- update: Pompierii au identificat un minor decedat (carbonizat) Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul ISU Prahova, incepand cu ora 6:29, scrie Agerpres. Pompierii…

- UPDATE 8:02 - Raed Arafat a anunțat ca la acest moment sunt 2 persoane ranite care au avut nevoie de ingrijiri medicale, este vorba de o mama și un fiu, dar și un pompier. In plus, ar mai fi vorba de alte 8 persoane date disparute care ar fi fost la etajul pensiunii, insa nu se știe daca persoanele…

- Cei de la Statia Meteo Maramureș au anunțat ca s-a reușit relocarea stației meteo automate de la Poienile Izei, unde au fost probleme cu conexiunea la internet, la Borșa, chiar la stația superioara a telegondolei: „Ieri și azi am lucrat la instalarea și punerea in funcțiune a stației, aceasta fiind…