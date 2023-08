Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 73 de persoane din Republica Moldova, care mergeau in vacanța in Bulgaria, s-a ciocnit cu o remorca de TIR oprita pe marginea drumului. Accidentul s-a produs intre localitatile Insuratei si Baraganu. 22 de persoane au fost ranite, printre ele fiind și copii, transmite digi24.ro .

- Un autocar in care calatoreau 72 de oameni din Republica Moldova s-a ciocnit in noaptea de vineri spre sambata cu o remorca de TIR staționata, in comuna Baraganul, din județul Braila. In urma accidentului, a fost activat planul roșu de intervenție, iar 21 de oameni au ajuns la spital. Traficul in zona…

- In total, 10 barbați, 10 femei și o copila de 11 ani au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc in localitatea Viziru, iar in autocarul respectiv se aflau cetațeni din Republica Moldova.Șoferul in varsta de 47 de ani, de origine bulgara nu a consumat bauturi alcoolice, insa, din cauza oboselii…