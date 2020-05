Plan inedit pentru salvarea turismului: Ministerele sa fie mutate de la Bucuresti acolo unde este nevoie in tara

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 22 mai 2020, au mai fost confirmate inca 7 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1166. – Deces 1160 Barbat, 79 ani, județ Suceava. Data confirmare: 11.05.2020. Data deces: 21.05.2020. Comorbiditați: DZ, HTA, CIC. – Deces 1161…

- UPDATE 18.31. Deces 1160 Barbat, 79 ani, județ Suceava. Data confirmare: 11.05.2020. Data deces: 21.05.2020. Comorbiditați: DZ, HTA, CIC. Deces 1161 Barbat, 33 ani, județ Bacau. Data confirmare: 30.04.2020. Data deces: 22.05.2020. Comorbiditați: Ciroza hepatica. Deces 1162 Femeie, 82 ani, județ Suceava.…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Cele mai multe cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus s-au inregistrat pana in prezent in judetul Suceava - 3.408 si in…

- Informații neștiute despre evoluția epidemiei de COVID-19 in Romania au fost facute publice de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Una din 9 persoane infectate cu noul coronavirus este cadru medical, conform datelor INSP. Peste 73% din cei care au murit aveau peste 60 de ani. 64,4% dintre…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, marti dimineata, reportul epidemiei pana pe 26 aprilie. Astfel, grupul sustine ca, in ultimele 14 zile, 43,8- din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, Bucuresti, Botosani, Arad si Bihor. 1 din 9 cazuri a fost inregistrat la personal medical. De asemenea,…

- Numarul polițelor obligatorii deasigurare a locuințelor au crescut in luna martie fața de ultimaluna a anului trecut, arata datele PAID. Trei sferturi din acesteasunt incheiate in mediul urban iar ca zone ale țarii,Transilvania conduce detașat la numarul de polițe obligatorii deasigurare pentru locuințe.…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

