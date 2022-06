Stiri pe aceeasi tema

- In afara de activitatea pricipala pe care o practica, mai multe vedete de la noi aleg sa-și deschida și afaceri care sa le aduca profit. E cazul și lui Mihai Traistariu care deține mai multe apartamente la malul marii de unde in fiecare an caștiga sume destul de mari. Iata pe ce plaja se afla acestea.

- Cat costa benzina și motorina la Alba Iulia. In doar o luna, prețul combustibilului a crescut in Romania cu 7,2% Prețurile la combustibil au atins in ultima zi a lunii mai mai cele mai ridicate valori din istoria Romaniei. Prețul mediu al unui litru de benzina era marți de 8,3 lei, iar cel al unui litru…

- Alexandru Arșinel a decis ca in afara de spectacolele pe care le avea sa mai aiba inca o afacere profitabila cu care sa-și rotunjeaza veniturile. Astfel, actorul a dat spre inchiriere vila de la malul marii. Iata pe ce plaja o poți gasi.

- De-a lungul timpului, Gigi Hagi a reușit sa stranga o avere din fotbal, el fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori pe care Romania i-a avut. Aceasta a reușit sa-și investeasca banii caștigați astfel incat sa-i aduca profit, iar una dintre afacerile lui reprezinta un hotel de lux de la malul…

- Prețul benzinei și cel al motorinei erau in creștere, luni dimineața, la principalele stații PECO din Bucuresti, dar si din restul tarii. In general, carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.79 lei/l și 8.92 lei/l. 7.82 de lei mai era litrul de benzina standard…

- Harta prețurilor la apartamente in Romania, dupa izbucnirea razboiului in vecinatate. Prețurile cerute au crescut cu 2,8% intr-o luna. Cat costa un apartament in Timișoara. Prețurile cerute pe apartamente au inregistrat, in ultimele 31 de zile, un avans de 2,8% la nivel național...

- Cat costa suprafețele mari de teren arabil in Romania. Numarul de tranzacții a explodat, dar prețurile raman mult sub cele din UE De la inceputul acestui an s-au scos la vanzare la nivel național 17 loturi mari de teren arabil și pașune cu o suprafața mai mare de 30 de hectare, in total 820 de hectare…

- Cat costa, de fapt, sa aduci un DJ la o nunta sau o cununie. Prețurile au crescut dupa pandemie. In perioada pandemiei, marii DJ, dar și artiști din Romania s-au confruntat cu probleme. S-au anulat nunțile, botezurile, drept urmare veniturile lor au scazut semnificativ. Odata cu ridicarea restricțiilor…