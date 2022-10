Miniștrii energiei din Uniunea Europeana vor discuta marți despre plafonarea prețului la gaze naturale la nivelul intregului bloc comunitar, incercand sa se orienteze spre urmatorii pași, deși este posibil sa mai treaca cateva saptamani pana la luarea unei decizii finale. In lipsa unei propuneri legale privind un plafon de preț, miniștrii reuniți la Luxemburg […] The post Plafonarea prețurilor la gaze in UE. Miniștrii Energiei se intrunesc de urgența. Iarna e la ușa dar la Bruxelles e inca ceața first appeared on Ziarul National .