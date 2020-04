Stiri pe aceeasi tema

- Nelipsita in casele romanilor in perioada postului, salata orientala este un preparat rapid, ieftin si sanatos. Secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a regretatului Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Ieftina si sanatoasa, ciorba de loboda este un preparat delicios. Gospodinele o gatesc primavara cat ai clipi. Daca este preparata dupa retete regretatului gastronom Radu Anton Roman, mancarea iese savuroasa.

- Unul dintre cele mai gustoase si hranitoare preparate gatite in Romania este ciorba de salata verde. Ieftina si usor de gatit, delicioasa mancare se drege cu lapte prins. Reteta o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Aliment hranitor, bogat in vitamine si minerale, spanacul se gateste rapid. O reteta delicioasa gasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia). Spanacul inabusit poate fi si o o garnitura la oua ochiuri, friganele, friptura, dar si…

- Perfecta pentru a fi servita ca aperitiv, sau inclusa in diverse salate, branza aromatizata se consuma foarte mult in zonele mediteraneene, dar a devenit indragita și la noi și o gasim inclusa in meniurile restaurantelor.

- Francezii ii spun confit (iar la dulceata ... confiture!) si o considera una din cele mai rafinate fripturi. Numai ca ei ingroapa in untura spre fragezire mai mult gasca si rata, si mai putin porcul. Bunicile noastre umpleau candva camara cu oale de carne de porc in „unsoare“ si tare buna mai era, nota…

- Khachapuri este un tip foarte interesant de placinta, a carei reteta provine din bucataria georgiana. Preparatul final este un aluat pufos care se combina excelent cu multa branza, unt si oua.

- Ciorba de burta, preparat delicios, poate fi gatit si in casa. Iese gustoasa si reprezinta un tratament natural pentru mahmureala de dupa sarbatori. Reteta mancarii gustoase o regasim in cartea regratatului jurnalist Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).