Baimareni sanctionati de jandarmi. Cei doi au facut un scandal urias in fata unui magazin de pe Unirii

Jandarmii aflati in serviciu, pe raza municipiului Baia Mare au fost solicitati sa intervina ieri pentru aplanarea unui scandal in fata unui magazin situat pe B-dul Unirii. Jandarmii au ajuns in acel… [citeste mai departe]