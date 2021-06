Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Frontului Polisario (miscarea de independenta din Sahara Occidentala), Brahim Ghali, a aterizat miercuri dimineata la Alger dupa ce spitalizarea sa in Spania timp de peste o luna a provocat o criza diplomatica majora intre Madrid si Rabat, transmit Reuters si AFP. Brahim Ghali 'a ajuns…

- Un plan spaniol de 10 miliarde de euro are ca scop salvarea vietii rurale intr-o tara in care 42% dintre sate sunt expuse riscului de depopulare, fata de o medie de 10% in Uniunea Europeana. Astfel, potrivit Reuters, in locul vacantelor traditionale pe nisip si la mare, turistii straini sunt invitati…

- Companiile care livreaza mancare in Spania au la dispozitie trei luni pentru a-si transforma curierii in angajati cu carte de munca, conform unor noi reguli adoptate marti de Guvernul de la Madrid, care reprezinta primele legi din Europa care reglementeaza drepturilor muncitorilor din asa numita…

- Comisia Europeana si-a aparat sambata politica de distribuire uniforma a vaccinurilor anti-COVID-19 in bloc dupa ce Austria si alte cinci state membre s-au plans ca dozele nu au fost alocate in mod egal, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.