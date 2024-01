PIZZERIA ALLEGRIA: Pizza gigant de 60×60 cm creată din patru sortimente pe care le preferi, inclusiv cu Sujuk sau Kebab de vită In cazul in care nu știați deja, la Pizzeria Restaurant Allegria, recent deschisa in incinta PAGU, pe Calea Moldovei, gasiți pizza intr-un format unic in orașul nostru – varianta 60×60 centimetri. Puteți opta pentru un singur sortiment, iar daca nu va puteți hotari doar asupra unuia, aveți posibilitatea sa alegeți 4. Printre noutațile musai de testat se numara pizza cu Kebab de vita sau Sujuk. Dupa ce i-au cucerit pe nasaudeni cu sortimentele lor de pizza, preparate numai cu ingrediente premium, cei de la Pizzeria Allegria au decis sa deschida un restaurant și la Bistrița. In urma cu un an au… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arena by Casa Ema, cel mai nou restaurant din Bistrița, și-a deschis porțile și va așteapta cu preparate din ingrediente locale și sanatoase. Le puteți savura avand in fața o priveliște superba asupra Parcului Municipal. Partea și mai buna este ca dupa o tura de piscina, relaxare la sauna sau mișcare…

- Daca ați trecut prin Spania, v-ați rasfațat cu inelul regilor, „cozonacul” special al spaniolilor și v-a ramas in gand avem o veste buna pentru voi: il puteți gasi astazi și maine la Patiseria Sweet Iris, in mai multe variante. Spaniolii nu au cozonac, insa au o prajitura asemanatoare pe care o numesc…

- Povestea Pizzeria Allegria incepe in urma cu cațiva ani, la Nasaud. Dupa ce i-a cucerit pe nasaudeni cu sortimentele lor de pizza facute numai cu ingrediente premium, s-au extins catre Bistrița. In urma cu un an, au deschis un punct de lucru in zona Lama, unde vand pizza la felie și Shaorma de pui și…

- In ceea ce privește numarul de comenzi, Romania se situeaza pe locul intai in regiunea Europei de Sud-Est și pe doi, la nivel mondial, din cele 25 de țari in care opereaza Glovo, dupa Spania. In topul preferințelor culinare din acest an se mențin burgerii, shaorma și pizza, topul celor mai apreciate…

- Traditionala racitura de porc sau piftie din carne de porc, aromata cu usturoi, fina si gustoasa, inchegata fara sa folosim pliculete cu gelatina, nu ar trebui sa lipseasca de pe masa de Craciun.O bucatareasa cu experienta a dezvaluit care este greseala pe care nu trebuie sa o facem pentru ca piftia…

- Poalele-n brau sunt o adevarat delicatesa tradiționala. In funcție de zona țarii, rețeta poate fi diferita, insa gustul final este mereu excepțional. Incercați urmatoare rețete de poale-n brau din Moldova și spuneți-ne ce parere aveți. Rețeta poale-n brau ca in Moldova Poalele-n brau sau branzoaicele,…

- Povestea Fendi Kebap a inceput in 2015 cand, din cauza concurenței cu marii retaileri, familia Sandu a fost nevoita sa inchida magazinul de cartier pe care il avea in Rahova. La opt ani dupa deschiderea primei shaormerii, Fendi Kebap a devenit un brand...

- Incercați sa utilizați un ingredient secret și atunci nimeni nu va ramane indiferent. Pentru a face cartofii prajiți crocanți, trebuie taiați in cercuri, fașii sau felii și așezați intr-un vas cu apa rece timp de 30-60 de minute, scrie Știri Diaspora. Acest lucru este necesar pentru a elimina excesul…