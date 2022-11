Stiri pe aceeasi tema

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești a fost selectat de Federația Romana de Gimnastica pentru a participa, in perioada 22 – 24 noiembrie 2022, pe ramura de Gimnastica acrobatica, la Programul de Dezvoltare și Concurs, in cadrul evenimentului sportiv „Gimnaști mici. Mari…

- Lotul de gimnastica ”Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești a fost selectat de Federația Romana de Gimnastica pentru a participa, in perioada 22 – 24 noiembrie 2022, pe ramura de Gimnastica acrobatica, la Programul de Dezvoltare și Concurs, in cadrul evenimentului sportiv ”Gimnaști mici. Mari…

- SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului, care integreaza concluziile Studiului de evaluare adecvata, in scopul revizuirii acordului de mediu nr. 4/10.07.2020 pentru proiectul ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs, luni seara, in Zona Seismica Vrancea, in judetul Buzau. "In ziua de 03 octombrie 2022, la ora 18:44:12 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 126 km", anunta, luni seara,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs ieri dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) si preluate de Agerpres. Seismul a avut intensitate II si…

- In dimineața zilei de duminica, 11 septembrie 2022, s-a inregistrat un nou cutremur in Vrancea, cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter. Evenimentul a fost anunțat de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de circa 115 kilometri,…

- Anul scolar care a inceput astazi se va desfasura dupa o structura noua, cu cinci module de activitate didactica in loc de semestre, iar mediile din clasele V-VIII nu mai conteaza pentru admiterea la liceu. Urmatorii ani vor aduce mai multe schimbari, atat de organizare, cat si de finantare, a precizat,…

- Sambata, 3 septembrie, la Focșani vor avea loc jocuri oficiale de fotbal și de handbal ale echipelor CSM 2007. Programul inițial spunea ca partida de fotbal din Liga a III-a cu Dacia Unirea Braila incepe la ora 17:00, pe stadionul Milcovul, iar cea de handbal, din Liga Naționala, din Sala Polivalenta,…