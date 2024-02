Pitești. Primarul Gentea, către constructori: „Atrag atenția!” Primarul municipiului Pitești a lansat, marți, 20 februarie, pe pagina sa de Facebook, un avertisment catre firmele de construcții, care, prin vehiculele lor murdare, innoroiesc strazile. „Atrag atenția, cu toata seriozitatea, constructorilor care deruleaza lucrari in șantierele din Pitești: nu mai circulați pe strazile orașului cu vehicule murdare de noroi pe roți sau pe caroserie, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

