- La punctele de trecere a frontierei s-a inregistrat in ultimele 24 de ore un trafic intens, cu peste 500.000 de persoane care au tranzitat granita, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). La frontiera romano-ungara s-a inregistrat cel mai mare trafic, aproximativ 235.000…

- In data de 29.07.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire peste 549.300 de persoane, cetateni romani si straini si aproximativ 142.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Comparativ…

- Acțiune a polițiștilor din Flamanzi. Patru magazine controlate, zeci de persoane legitimate Marți, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 8 Flamanzi au desfașurat activitați pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violența, in zona de competența.…

- Noaptea trecuta, a sasea de revollte in Franta dupa moartea tanarului Nahel, a fost relativ calma, inregistrandu-se doar cateva incidente izolate. Politia a mentinut un dispozitiv important pentru a asigura ordinea. 78 de persoane au fost arestate, relateaza presa franceza. Distribuie pe Facebook …

- In luna mai 2023, in punctele de trecere a frontierei de la nivelul intregii tari, valorile de trafic inregistrate de Poliția de Frontiera Romana au fost de peste 5,4 milioane treceri persoane (4 milioane cetateni UE și 1,4 milioane cetateni non UE). Dintre aceștia, 2,6 milioane au fost pe sensul de…

- O bataie a izbucnit la un strand din Pitesti, judetul Arges, intre un adolescent de 15 ani si doi tineri, de 22 si 29 de ani, Barbatul de 22 de ani a ajuns la spital in urma unei autoaccidentari, iar politistii au audiat peste 10 persoane, dupa ce conflictul a fost aplanat. Nimeni nu a depus vreo plangere…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite grav, iar alte noua mai usor, miercuri, intr-o explozie de gaze naturale, in arondismentul al V-lea, la Paris, anunta Prefectura Politiei Parisului, relateaza Le Figaro. Politia criminala a fost desfasurata la fata locului si astepta o brigada cu caini care sa…

- Polițiștii de ordine publica din cadrul Secției 1 Pitești au avut mai multe acțiuni in ultimele 24 de ore pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale ce aduc atingere vieții, sanatații și integritații corporale, a patrimoniului public și privat. Citește și: Taximetrist pirat din Pitești, prins…