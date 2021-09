Pitești. Mașinile abandonate pe domeniul public își caută proprietari Poliția Locala Pitești anunța ca, in conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.421/2002 modificata și completata prin Legea nr.97/2020 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al statului ori al unitaților administrativ-teritoriale, aducem la cunoștința publica faptul ca se cauta proprietarii sau deținatorii legali ai unor […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

