Pitești: doi bolnavi de Covid sunt internați la Terapie Intensivă Avem noi informații referitoare la imbolnavirile Covid; și in aceasta saptamana, cazuistica s-a menținut pe un palier destul de scazut. La Spitalul Județean de Urgența din Pitești se afla acum internați 17 pacienți infectați cu noul coronavirus, iar unul este suspectat ca are Covid. Citește și: Președintele Consiliului Județean Argeș a vizitat Spitalul de Pneumoftiziologie […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

