Stiri pe aceeasi tema

- Reținut dupa ce a condus fara permis, sub influența alcoolului, și a refuzat recoltarea probelor biologice. In seara zilei de 26 iulie, in jurul orei 18:30, polițiștii de ordine publica din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au depistat in trafic, pe strada Craiovei din Pitești, un barbat de 35 de ani,…

- Un tanar din Sibiu care a furat o motocicleta enduro dintr-o curte din Blaj, reținut de polițiști. Care a fost paguba Un tanar din județul Sibiu care a sustras o motocicleta din curtea unui cetațean din Blaj a fost reținut de poliști. Motocicleta a fost recuperata de polițiști și restituita pagubitului.…

- In ziua de 12 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au reținut un barbat de 54 de ani, din Pitești, ca urmare a cercetarilor privind savarșirea infracțiunilor de conducere fara drept (doua acte materiale) și conducere…

- Tanar de 21 din Alba, REȚINUT de polițiști: I-ar fi furat geanta unei varstnice, in plina pe strada Tanar de 21 din Alba, REȚINUT de polițiști: I-ar fi furat geanta unei varstnice, in plina pe strada La data de 2 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au identificat și reținut…

- Un barbat din Pitesti a fost retinut de politisti dupa ce a jefuit o prostituata. Pitesteanul a platit-o pe femeie cu 200 de lei pentru a avea relatii intime cu ea, iar la plecarea din apartamentul in care a mers cu aceasta si-a luat inapoi banii si inca 600 de lei pe care femeia ii avea in casa. „Din…

- Pe 27 iunie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de șantaj, și au reținut un tanar de 24 de ani, din Bascov. Din cercetari s-a stabilit ca cel…

- In ziua de 5 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale Pitești, au organizat o acțiune de prindere in flagrant, in cadrul unui…

- In ziua de 05 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de șantaj in forma continuata, conform art. 207 din Codul Penal, și au…