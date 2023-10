Pistol impact 1/2″ 18V 5Ah 1900 Nm

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput, la Palatul Victoria, ședința de guvern in care, din cate a anunțat chiar premierul, urmeaza sa se dea unda verde ordonanței de urgența (OUG) care reglementeaza industria pariurilor și a „pacanelelor”. „Adoptam azi și ordonanța de urgența care reglementeaza industria pariurilor și pacanelelor…

- Cațeaua-de-noapte de Rachel Yoder este cea mai recenta apariție editoriala in colecția Fiction Connection a Editurii Trei. Un roman revoltator de original despre arta, putere și feminitate, imbracat in hainele unui basm satiric.

- Un videoclip amuzant a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, starnind amuzamentul internauților. In inregistrare, un tractorist iși conduce utilajul pe un drum public, dar ceea ce a captat atenția tuturor este gestul sau neobișnuit de a lovi tractorul cu un baț. Momentul hilar a fost insoțit…

- Liderul loviturii de stat din Niger a propus o tranziție de trei ani a puterii dupa ce s-a intalnit cu o delegație de lideri din Africa de Vest și a avertizat ca orice atac asupra țarii “nu va fi o plimbare in parc” pentru cei implicați, transmite Al Jazeera. Generalul Abdourahmane Tchiani nu a oferit…

- „Caut un psihoterapeut bun in terapia de cuplu“, „Eu și soțul nu ne mai ințelegem. Ar putea ajuta terapia de cuplu?“ sau „De o perioada, relația noastra nu mai funcționeaza. Ce sa fac ca sa imi salvez relația?“, sunt cateva din mesajele tot mai des intalnite pe paginile de socializare.

- Romanii care intampina probleme cu compania aeriana Wizz Air se confrunta cu o situație delicata, deoarece Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nu poate interveni in astfel de cazuri. Oamenii disperați au solicitat insistent soluții pentru rzolvarea miilor de intarzieri, amanari…

- In cadrul conferinței de presa in care a vorbit despre negocierile cu CSA Steaua pentru inchirierea Ghencea, Gigi Becali a vorbit și despre Florin Talpan. Patronul de la FCSB crede ca Florin Talpan, juristul CSA Steaua, este susținut de generalul Catalin Visu, cel care a avut conflicte an trecut cu…

- Cinci persoane au fost transportate la spital, azi-noapte, in urma unui accident produs in judetul Suceava, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism. Au fost raniți trei adolescenti, un tanar de 19 ani si un barbat de 38 de ani, doi dintre ei avand nevoie de interventia echipajelor de…