Pisti din Ditrau Piști, din Ditrau, conducea mașina pe un drum. Dupa o curba, vede o creatura mica și verde agitandu-se pe marginea șoselei. Curios, oprește. – Buna ziua! Eu sunt un emigrant de pe Marte, și m-am ratacit pe aici. Ma poți ajuta cu niște apa? Milos din fire, omul ii dadu apa. Dupa un timp, vede iarași pe marginea drumului o chestie mica și roșie facand cu mana. Oprește. – Buna ziua! Eu sunt un emigrat de pe Saturn. Nu te supara, ai putea sa-mi dai ceva de mancare? Gasi prin mașina un sandviș și i-l dadu. La nici un kilometru departare, o alta creatura albastra se agita din nou pe marginea drumului.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CiteșteHoroscop saptamanal Sagetator pentru perioada 27 iunie - 3 iulie 2020, realizatde Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astralepentru nativii din zodia Sagetator și urmarește video Uranissima. Horoscopsaptamanal Sagetator – 27 iunie - 3 iulie 2020In ziua de27 iunie,…

- Un tanar de 23 de ani a lovit cu mașina, duminica dimineața, pe un drum național din județul Botoșani, un barbat de 72 de ani, aflat pe bicicleta, și apoi a fugit de la locul acciodentului. El a fost prins cateva ore mai tarziu de polițiști, potrivit Mediafax.

- O tanara de 18 ani a suferit leziuni in urma unui accident rutier petrecut in noaptea de marți spre miercuri pe DN75, la Campeni. Era pasagera intr-o mașina ce s-a rasturnat dupa ce a lovit un podeț. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, un tanar de […]…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu pagube materiale intre Sebeș și Rahau: Un șofer cu alcoolemie de 0,80 mg a ajuns cu mașina in șantul de pe marginea drumului Un ACCIDENT rutier soldat cu pagube materiale a avut loc duminica intre Sebeș și Rahau. Un șofer cu alcoolemie de 0,80 mg a ajuns cu mașina in…

- Polițiștii Secției 14 Poliție Rurala Vama, au fost sesizați prin 112 de catre o femeie din comuna Frumosu, cu privire la faptul ca autovehiculul proprietatea sa, parcat pe marginea drumului comuna 33 Deia a fost avariat de un alt autovehicul, conducatorul acestuia fiind sub influența alcoolului. S-a…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina la Cerașu, joi dimineața, dupa ce mai multe persoane au fost ranite in doua accidente rutiere petrecute in același loc, aproape in același timp. Trei persoane au fost ranite dupa ce, in jurul orei 10.00, mașina in care se aflau a intrat…

- Un tanar de 19 ani din judetul Covasna este cercetat de politisti dupa ce in noaptea de miercuri spre joi i-a incredintat masina unui copil de 15 ani. Minorul a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat in afara partii carosabile.... The post Copil de 15 ani, rasturnat cu masina la volanul…

- Un automobil a ajuns in șanț, dupa ce șoferul a pierdut controlul asupta volanului.Potrivit martorilor oculari, incidentul s-a produs acum o ora, in apropiere de localitatea Bacioi.Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.