- A fost deschisa o ancheta la Spitalul de Urgenta din Constanta, dupa ce doua pisici au cazut printr-o gaura din tavanul fals. S-a intamplat pe un culoar al unitatii medicale, in zona Sectiei Radiologie, unde pacientii asteptau pe hol. Doua pisici au cazut din plafonul fals din care lipseau unele bucati…

