Pisica lui Karl Lagerfeld, invitatul special al MET Gala 2023

- Actrița din Romania care joaca in cel mai de succes film de pe Amazon Prime La doar 37 de ani, Ana Ularu se bucura de succes și apreciere in domeniul cinematografic, la nivel internațional. De-a lungul timpului, actrița din Romania a jucat in mai multe producții de top și a caștigat premii importante…

- De ce nu vrea David Popovici sa știe cați bani caștiga Deja de anul trecut, numele lui David Popovici este pe buzele tuturor. Tanarul sportiv a cucerit atunci medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație devenind primul inotator roman cu aceasta performanța. In prezent, el este dublu campion mondial…

- Cine este iubitul lui Emily Burghelea? Cum arata fara masca? Emily Burghelea a devenit celebra odata cu participarea in cadrul show-ului Bravo, ai stil! de pe Kanal D. Ea a ajuns pana in finala in sezonul trei al competiției, dar a pierdut premiul cel mare in fața Iulianei Doroftei, buna sa prietena…

- Programul pe zile la festivalul SAGA 2023 SAGA 2023 este a treia ediție a unuia dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din țara noastra. Nu doar fanii din Romania il așteapta cu sufletul la gura, ci și strainii care vor veni la București pentru a se distra pe muzica celor mai cool artiști ai…

- Marinela Mavrodin și Robert Urucu traiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul romanesc. In urma cu doar o saptamana, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" a dat naștere unui baiețel perfect sanatos. Insa, cu puțin timp in urma, vedeta și-a ingrijorat fanii de pe pagina…

- Gemenele Valentinei Pelinel au implinit 4 ani. Cum au fost sarbatorite! Valentina Pelinel este de trei ori mamica. Vedeta are impreuna cu Cristi Borcea un baiat și doua fetițe. Este vorba despre Milan Cristian, Indira Maria și Rania Maria. Fetițele sunt gemene și au venit pe lume in primavara lui 2019.…

- Radu Valcan a implinit 46 de ani. Cum a sarbatorit! Radu Valcan și-a sarbatorit saptamana aceasta ziua de naștere. Actorul a implinit 46 de ani miercuri. Planul sau era sa aiba parte de o zi liniștita in familie, alaturi de soție și de cei trei copii. Adela Popescu i-a pregatit insa o surpriza de proporții…

- Ce relație are Catalin Botezatu cu mama lui! ”Este foarte severa!” Toata lumea il cunoaște pe Catalin Botezatu. El este un designer de succes și un barbat extrem de dorit. Se știu insa puține lucruri despre familia și copilaria lui. Intr-un interviu pentru Ciao.ro , Botezatu a vorbit despre relația…