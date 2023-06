Celebra franciza „Piratii din Caraibe” ar putea reveni in curand pe marele ecran. Presedintele Walt Disney Pictures sustine ca are „o poveste foarte buna” pentru o noua parte. „Piratii din Caraibe” se pregateste pentru marea sa revenire. La sase ani de la lansarea celei de-a cincea parti, Disney intentioneaza sa reia franciza profitabila. Intr-un interviu pentru New York Times, Sean Bailey, presedintele Walt Disney Pictures, sustine ca are „o poveste foarte buna” pentru o continuare, transmite News.ro. O revenire a lui Johnny Depp nu este complet exclusa „Credem ca avem o poveste foarte buna.…