Stiri pe aceeasi tema

- Trupa britanica de rock Pink Floyd s-a alaturat condamnarii invaziei Ucrainei de catre Rusia și a anunțat ca-și retrage toate piesele din 1987 incoace de la furnizorii de muzica din Rusia și Belarus.Sunt retrase și piesele create și produse de David Gilmour de la toți furnizorii de muzica digitala din…

- Celebra formatie Pink Floyd si solistul David Gilmour au anuntat ca-si elimina toata muzica de la toti furnizorii din Rusia si Belarus, ca raspuns la invadarea Ucrainei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta ca a vorbit cu Elon Mask, iar Ucraina va primi un alt lot de sisteme Starlink saptamana viitoare, anunța News.ro. Anuntul a fost facut pe Twitter de catre presedintele din Ucraina. ”Am vorbit cu Elon Musk. Ii sunt recunoscator pentru ca a sprijinit…

- UPDATE: Cea de-a doua runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina, pe tema razboiului, s-au incheiat. Rusia și Ucraina vor crea in curand canale de comunicare și interacțiune pentru organizarea unor coridoarelor umanitare, a anunțat la finalul intalnirii Mihail Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei.…

- Personalul ambasadelor Slovaciei si Sloveniei din capitala ucraineana Kiev a fost evacuat sambata dimineata in Romania, a anuntat ministrul slovac al apararii, Jaroslav Nad, pe Twitter, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. „Masinile pentru evacuarea misiunii slovace de la Kiev, carora li s-au alaturat…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Talibanii cer Rusiei și Ucrainei sa „rezolve criza prin mijloace pașnice”, la cateva luni dupa ce mișcarea extremista islamica a masacrat oameni nevinovați in timp ce aceștia au preluat conducerea Afganistanului de la guvernul susținut de Occident, relateaza Daily Mail . Intr-o declarație postata pe…

- In timp ce toata lumea il amenința pe Vladimir Putin cu sancțiuni de ordin economic, președintele rus acționeaza deja: a interzis din februarie exportul de ingrașaminte chimice cu azot, o mișcare care va afecta fermierii din intreaga Europa și nu numai, iar care vor fi consecințe nici nu este greu de…