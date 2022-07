Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter cu patru membri ai echipajului la board, inclusiv cetateni moldoveni, care au participat la stingerea incendiului in apropierea insulei Samos, Grecia, s-a prabusit miercuri, 13 iulie, in Marea Egee. Doi moldoveni au supravietuit si primesc asistenta medicala necesara.

- Operațiunea de cautare a membrilor echipajului, in urma prabușirii unui elicopter in apropierea insulei Samos, Grecia, s-a incheiat in noapte zilei de ieri. Garda de coasta elena a confirmat identitatea a doi cetațeni moldoveni care au supraviețuit accidentului și primesc asistența medicala necesara,…

