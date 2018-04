Stiri pe aceeasi tema

- Compania de stat Tarom, al treilea cel mai mare transportator aerian de pe plan local, desfasoara in aceasta perioada o campanie promotionala de vanzare de bilete de avion la preturi mai mici. Astfel, cei care cumpara bilete de avion in perioada 7-9 aprilie beneficiaza de o reducere de 20%.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, ieri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in…

- Wizz Air ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate, astazi, miercuri, 21 martie, inainte de miezul nopții. Reducerea de 20% se aplica tarifelor, incluzand taxele și costurile obligatorii, dar excluzand taxa de administrare. Aceasta promoție este valabila pe 21 martie, de la 00:00 la 23:59,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația pe surse potrivit careia ministrul Transporturilor, Lucian Șova, l-ar propune pe Dan Baciu director general la Compania Aeroporturi București.„Se pare ca aceasta companie, de stat,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

