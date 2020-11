Piloţii de la Emirates rugaţi să intre în concediu fără plată timp de un an Compania aeriana Emirates din Dubai a cerut unora dintre pilotii sai sa intre în concediu fara plata timp de un an, în încercarea de a-si reduce costurile si a contracara impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, citat de Agerpres. Industria aviatiei trece prin cea mai grava criza din istorie dupa ce pandemia de coronavirus a blocat la sol majoritatea zborurilor, obligând companiile din întreaga lume sa disponibilizeze angajati. "Putem confirma ca am oferit unora dintre pilotii nostri un concediu fara plata timp de 12 luni, cu posibilitatea de a fi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Emirates a redus mult zborurile din cauza pandemiei de Covid-19, iar pentru a face fata crizei financiare este nevoita sa reduca din costuri. O prima masura a venit deja: reprezentantii companiei au cerut unora dintre pilotii sai sa intre in concediu fara plata timp de un an. "Putem confirma…

- Industria aviației trece prin cea mai grava criza din istorie dupa ce pandemie de coronavirs a blocat zborurile și impiedica cetațenii sa calatoreasca. Prin urmare, marile companii aeriene sunt obligate sa scoata temporar angajații. Citește și: Cum reuseste o companie aeriana sa isi pastreze…

- Compania aeriana Emirates din Dubai a cerut unora dintre pilotii sai sa intre in concediu fara plata timp de un an, in incercarea de a-si reduce costurile si a contracara impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, citat de Agerpres și Hotnews.

- Compania aeriana Emirates din Dubai a cerut unora dintre pilotii sai sa intre in concediu fara plata timp de un an, in incercarea de a-si reduce costurile si a contracara impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, citat de Agerpres și Hotnews. Industria aviatiei trece prin cea mai grava criza…

- Piloții, intre cei mai loviți angajați de criza pandemica. KLM le reduce salariile pana in 2025, Emirates ii trimite in concediu un an Industria aviatiei trece prin cea mai grava criza din istorie, dupa ce pandemia de coronavirus a blocat la sol majoritatea zborurilor, obligand companiile din intreaga…

- Compania aeriana Emirates din Dubai a cerut unora dintre pilotii sai sa intre in concediu fara plata timp de un an, in incercarea de a-si reduce costurile si a contracara impactul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.Industria aviatiei trece prin cea mai grava criza din istorie dupa…

- Companiile aeriene din Golful Persic, Emirates si Etihad Airways, au cerut, inca odata, personalului navigant sa isi ia concediu fara plata, in incercarea de a gestiona impactul pandemiei de COVID-19, arata o serie de documente interne consultate de Reuters.Sectorul transportului aerian este…

- Companiile aeriene Emirates si Etihad Airways cer angajaților sa isi ia concediu fara plata, pentru a putea gestiona impactul pandemiei Companiile aeriene din Golful Persic Emirates si Etihad Airways au cerut, inca odata, personalului navigant sa isi ia concediu fara plata, in incercarea de a gestiona…