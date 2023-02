Stiri pe aceeasi tema

- Concluzia experților de la Departamentul Apararii vine dupa ce chiar generalul Mark Milley, șeful Statului Major al SUA, a declarat recent, spre nemulțumirea Kievului, ca Ucrainei ii va fi foarte dificil sa-și recupereze anul acesta toate teritoriile ocupate, scrie site-ul american Politico. Este puțin…

- Un tanar din Cluj a primit factura la intreținere și a observat ca, pe langa celelalte sume normale, i-a fost adaugata o suma pentru ”ajutor de inmormantare”. Recent murise o femeie care statea la doua blocuri distanța, iar administratorul a adaugat o suma drept ajutor de inmormantare. „Buna. Voiam…

- Ceapa este un lux in Filipine și costa de trei ori mai mult decat carnea de pui, spre exemplu. Așa ca nu toata lumea iși permite sa cumpere ceapa pentru consum, ci ca obiect de decor. Sau de pus in buchetul de mireasa! Prin urmare, o mireasa din Iloilo, Filipine, a avut la nunta cel mai scump buchet,…

- Vineri dimineata, va intra in vigoare o avertizare cod galben de ninsoare, viscol si intensificari ale vantului pentru Dobrogea, Muntenia, Carpatii Meridionali si local in sudul Moldovei si in Carpatii Orientali. Fenomenele se vor manifesta pana sambata seara, conform unei atentionari emise de Administratia…

- O alarma aeriana a fost declanșata joi dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, fiind semnalat un posibil un atac masiv cu rachete. Conform Natalia Gumenyuk, purtatoarea de cuvant a comandamentului operațional „Sud”, in dimineața zilei de 26 ianuarie a fost anunțata o alarma aeriana pe teritoriul tuturor…

- Decesul a fost constatat de catre un echipaj al ambulantei, care nu au putut face nimic pentru a il salva pe barbatul in varsta de 61 de ani.Surse judiciare au declarat ca omul de afaceri Doru Morcovescu, cu o avere estimata la cateva milioane de euro, a fost gasit spanzurat joi dupa amiaza, in jurul…

- Arsenalul nuclear chinez este pe cale sa se tripleze pana in 2035, ajungand la 1.500 de focoase nucleare, a indicat Pentagonul intr-un raport difuzat marti care a subliniat, de asemenea, perfectionarea constanta a fortelor aeriene chineze, transmite AFP. Washingtonul a identificat Beijingul drept principala…

