Pieton spulberat pe DN1. Traficul este restricționat pe banda 2 Un barbat care mergea ca pieton pe DN 1, in localitatea Baicoi, județul Prahova, a fost accidentat mortal, miercuri. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe o banda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Misiune speciala pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEspeciala pentru…

Stiri pe aceeasi tema

- Poligonul Babadag, aflat intre satele Enisala si Salcioara, pe drumul judetean 222, va gazdui in perioada 8-31 august noi exercitii militare, iar Consiliul Judetean (CJ) Tulcea a anuntat pe site-ul propriu ca in aceasta perioada traficul in zona va fi restrictionat, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Traficul este blocat vineri dupa-amiaza pe sensul spre Brașov al DN1, in județul Prahova, unde a avut loc un accident. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Traficul rutier va fi restrictionat, marti, intre orele 9,00 - 12,00, pentru buna desfasurarea a unui ceremonial de comemorare in fata "Memorialului Victimelor Holocaustului", situat la intersectia strazilor Lipscani, Brezoianu si Anghel Saligny, ocazie cu care se vor depune coroane de flori si se…

- Un sofer de TIR a fost accidentat mortal, marti seara, pe autostrada A1, in zona localitatii aradene Sagu, unde barbatul coborase din cabina dupa ce a oprit pe banda de urgenta, traficul fiind blocat partial, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traficul rutier este restrictionat, vineri dimineata, pe DN 2, la intrare in municipiul Urziceni, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Traficul rutier in zona pasajului Oltenita se va inchide timp de doua nopti, pentru executia lucrarilor de montare a tablierului metalic, a anuntat, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa transmis luni. Fii la curent cu cele mai noi…

- Traficul este restricționat luni pe sensul catre litoral al Autostrazii Soarelui din cauza unor lucrari, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Traficul rutier este oprit total, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, la Azuga, din cauza unui accident rutier in urma caruia doua persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …