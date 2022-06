Pieton implicat intr-un accident rutier in localitatea 23 August, judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, evenimentul rutier avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona CET. Din primele informatii un pieton a fost ranit. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi, 28 mai 2022, in jurul orei 18.30 in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc in localitatea Pecineaga, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism si o trotineta au fost implicate. O persoana a fost ranita, victima fiind…

- Pompierii intervin in Deleni.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina luni dimineata in judetul Constanta.Este vorba despre un incendiu care se manifesta la o casa de pe strada Principala din satul Sipotele, comuna Deleni. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Valu lui Traian, judetul constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea un motocilist si un autoturism au fost implicate in accident. Din primele informatii o persoana a fost ranita, victima fiind constienta. Evenimentul rutier a avut…

- Accident rutier in municipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de joi spre vineri in municipiul Constanta.Este vorba despre un accident rutier intre un pieton si un autoturism pe strada Soveja din zona Delfinariu.Evenimentul rutier…

- Un accident rutier a avut loc in cursul noptii pe DN22 Constanta Tulcea. Potrivit ISU Dobrogea din primele informatii un autoturism s a rasturnat. Evenimentul rutier a avut loc in judetul Constanta, la iesire din localitatea Tariverde, spre Mihai Viteazu. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 4.30.…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Constnata. Potrivit ISU Dobrogea evenimentul rutier a avut loc la intrare in localitatea Pestera dinspre Medgidia. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. O persoana a fost ranita in accident. ...

- Accident rutier in municipiul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina joi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in parcare la Cora Bratianu.Un pieton a fost ranit. ...