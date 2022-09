Se inchid cateva piețe din Craiova. In fapt, acestea sunt inchise de multa vreme, dar acum ele se desființeaza și de drept. Scriptic ele nu mai apar pe viitor ca și puncte de lucru ale SC Piețe și Targuri Craiova. Acestea sunt patru locații in care cu cațiva ani in urma funcționau trei piețe și un targ, in diferite locuri din Craiova. Vorbim aici de Piața Veche, Piața din Brestei, Piața din 1 Mai, de pe strada Tabaci și Targul de pe strada Caracal. Piata din Brestei a functionat foarte putin din cauza locuitorilor din zona care au cerut sa se inchida aceasta piata pentru ca era zgomot si le provoca…