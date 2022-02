Stiri pe aceeasi tema

- Unele unitati rusesti si-au parasit zonele de adunare – formatiunile bara la bara de protectie vazute in fotografiile din satelit – si incep sa se deplaseze in „pozitii de atac”, potrivit oficialului.Aceasta miscare marcheaza o schimbare fata de duminica, cand unele dintre unitati parasisera zonele…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Inca trei nave din Flota Nordului rusa au ajuns luni in Marea Mediterana pentru cele mai ample manevre navale ale Rusiei dupa prabusirea Uniunii Sovietice in 1991, au informat Fortele navale ruse intr-un comunicat citat de agentiile de presa EFE si Interfax, aceste exercitii intervenind pe fondul tensiunilor…

- Alte trupe americane au sosit luni in Polonia in urma soldaților de elita și a lanțului de comanda. Washingtonul iși intarește aliații NATO din Europa de Est pe fondul consolidarii armatei ruse la granița cu Ucraina . Nu a fost imediat clar cate trupe au sosit. Cu toate acestea, o aeronava C17 este…

- SUA au dat miercuri raspunsuri scrise la cererile ample de securitate ale Rusiei, in speranța de a putea avea un dialog deschis. Este un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in timp ce Rusia a organizat noi exerciții militare. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca SUA au dat…

- ''Secretarul apararii este bucuros ca Rusia a acceptat invitatia de a avea o intrevedere cu omologul sau. Dat fiind ca ultima intalnire bilaterala intre tarile noastre a avut loc la Londra in 2013, ministrul rus al apararii Serghei Soigu a propus sa se intalneasca la Moscova'', a adaugat sursa citata.Aceasta…

- Germania va livra Ucrainei un "spital de campanie", a anuntat, sâmbata, ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, informeaza AFP. Pe de alta parte, Germania a respins pentru moment ideea de a livra arme Ucrainei, apreciind ca acest lucru nu va face decât sa agraveze tensiunile.…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…