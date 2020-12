Stiri pe aceeasi tema

- „Va spun ca analizam acuma, dar sa nu o dati inca ca o stire, analizam posibilitatea redeschiderii pietelor care functioneaza in spatii inchise. Cu atat mai mult cu cat a venit iarna si temperatura a coborat, analizam posibilitatea de a redeschide pietele. Sigur, sunt si alte masuri, dar orice decizie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, 30 noiembrie, ca piețele care funcționeaza in spații inchise s-ar putea redeschide, autoritațile analizand posibilitatea renunțarii la unele restricții.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca nu se poate ca Guvernul si expertii sa decida unele masuri – cum este inchiderea pietelor in spatii inchise, iar PSD, in Parlament, sa decida altceva. "Suntem in plina criza sanitara", a afirmat Iohannis, precizand ca Guvernul are nevoie de sustinere…

- Pietele agro-alimentare care functioneaza in spatii inchise raman deschise Foto Catalin Radu Pietele agro-alimentare care functioneaza în spatii închise, târgurile, bâlciurile, pietele mixte si volante si talciocurile vor ramâne deschise în perioada starii de alerta,…

- Deputații au decis, marți, ca, pe durata starii de alerta, piețele agroalimentare in spații inchise, targurile, balciurile, piețele mixte și volante, talciocurile iși vor putea continua activitatea, cu respectarea masurilor de protecție sanitara.Legea, care conține și amendamentul lui Marcel…

- Hala Agroalimentara din centrul municipiului, hala Astralis și toate piețele din municipiu și județ care funcționeaza in spații inchise, nu au mai fost deschise luni dimineața, avand in vedere Ordinul autoritaților privind inchiderea piețelor și halelor agroalimentare ce funcționeaza in spații inchise,…

- Pietele agroalimentare care functioneaza in spatii inchise nu vor mai avea activitate, incepand de luni, pe o durata de 30 de zile, cat dureaza restrictiile impuse prin CNSU, a precizat primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei discutii telefonice…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca este lipsita de orice logica decizia Guvernului de a inchide pietele si astfel romanii sa fie obligati sa se inghesuie in supermarket, un spatiu inchis, unde posibilitatea de infectare cu noul coronavirus este mult mai mare. „La fel de ilogic este sa-ti obligi proprii cetateni…