- FOTO: Accident rutier pe Autostrada A10 Aiud – Turda. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe Autostrada A10, intre Aiud și Turda. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit. Potrivit ISU Cluj,…

- Promelek XXI Cluj, o companie locala de echipamente electrice deținuta de un grup spaniol, a raportat o cifra de afaceri de aproximativ 40 mil. euro pentru anul trecut. Compania investește in robotizarea liniei de producție și mizeaza pe energia regenerabila.

- Constructorul auto american Ford Motor Co. intentioneaza ca, pana la mijlocul lunii februarie, sa ia o decizie finala cu privire la cate locuri de munca vor fi eliminate in Europa, a declarat marti un purtator de cuvant de la sindicatul german IG Metall, transmite Reuters. Reprezentantii sindicali se…

- Trei angajati ai unei firme din Cluj au fost raniti, vineri, intr-un accident de munca produs la o societate comerciala din Sebes. Incidentul s-a petrecut in timpul unor lucrari de reparatii la acoperisul unei hale. Seful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Alba, Izabella Ursales, a declarat,…

- Cele mai mari 500 de intreprinderi familiale din lume genereaza impreuna venituri de 8,02 trilioane de dolari si angajeaza 24,5 milioane de persoane, in 47 de jurisdictii din intreaga lume, un nivel suficient de ridicat pentru putea fi considerate a treia cea mai mare economie mondiala ca venituri,…

- Un scandal a avut loc intre mai multe persoane aflate intr-un local din Baia Mare, iar dupa interventia celor care asigurau paza trei dintre angajati au fost agresati de persoane recalcitrante, care au fugit apoi. Politistii au deschis o ancheta si i-au identificat pe trei dintre suspecti, cu varste…

- Grupul american Oracle, cea mai mare companie IT din Romania in funcție de numarul de angajați, intenționeaza concedierea a 184 de salariați in țara noastra, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea. Oracle are peste 4.300 de angajați in țara noastra, astfel ca numarul salariaților concediați…

- Romania are 35 de noi statiuni turistice de interes local, atestarea acestora urmand sa creeze un impact pozitiv prin cresterea circulatiei turistice si, totodata, a cifrei de afaceri a investitorilor din domeniu, a informat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. In județul Cluj, au primit statut…