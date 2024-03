Stiri pe aceeasi tema

- Anunțam un nou eveniment ce aduce in fața publicului obiecte deosebit de rare: Licitația de Arta Istorica, ce cuprinde și o selecție de numismatica și piese din categoria „Militaria”. Evenimentul, care va avea loc in data de 26 martie, propune, inca de astazi, in expoziția deschisa publicului larg…

- Bine ai venit, Primavara! Anunțam prezența unor nuduri controversate de Tonitza, de peste 100.000 de euro, in cea mai importanta licitație de sezon: Licitația de Primavara (21 martie, la Palatul Cesianu-Racovița). Și va lansam o invitație la Expoziția speciala de Marțișor, „MuzeleLOR” – Muzele pictorilor…

- Direcția Generala Executari Silite Cazuri Speciale, din cadrul ANAF, organizeaza licitație publica pentru vanzarea unor obiecte din metale și/sau pietre prețioase, pentru valorificarea a 81 gropuri care cuprind obiecte de natura metalelor și/sau pietrelor prețioase la valoarea totala de pornire a licitației…

- O colectie impresionanta de ceasuri, intre care se afla si un rar exemplar din editia purtata de actorul Daniel Craig in filmele cu James Bond, si o colectie de bijuterii de lux, totalizand aproape 50 de carate de diamante, in urmatorul eveniment pregatit de Casa de Licitatii A10 by Artmark – Licitatia…

- Cand arheologii au descoperit un tezaur din Epoca Bronzului acum mai bine de 60 de ani, au fost uluiți de ceea ce au gasit. Cu toate acestea, ei nu au realizat cat de surprinzatoare era cu adevarat descoperirea lor. Se pare ca unele piese din cufarul de comori, cunoscut sub numele de Tezaurul din Villena,…

- Licitatia „Patrimoniului unui Anticar”, eveniment ce va avea loc la 1 februarie, de la ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racovita, cuprinde 170 de opere de arta. O colectie de familie de desene realizate de Alexandru Ciucurencu (1903-1977), cel supranumit „Pictorul luminii”, va prezenta crochiuri adunate…

- Politia Romana a emis o postare critica pe Facebook relationata cu scandalul generat de experimentul liderului Sindicatului Europol, in Portul Constanta, prin care ar fi vrut sa arate, in opinia lui, ca drogurile intra usor in Romania.Iata postarea de pe Facebook a Politiei Romane:Va prezentam mai jos…

- Licitația de Iarna, organizata de Artmark sub forma unui eveniment special la Palatul Cesianu-Racovița, ocazioneaza intalnirea publicului larg cu operele celor mai apreciați și bine-tranzacționați artiști romani din toate timpurile – Nicolae Tonitza, Theo