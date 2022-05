Piese auto din dezmembrari vs piese noi Achizitionarea pieselor din dezmembrari auto reprezinta o solutie foarte buna pentru a scadea costul reparatiilor anuale. Piesele auto second-hand originale vin cu avantaje fata de piesele noi: au preturi mai mici, se monteaza fara adaptari, iar elementele de caroserie sunt deja vopsite in culoarea masinii. Achizitionarea pieselor din dezmembrari auto reprezinta o solutie foarte buna pentru a scadea costul reparatiilor anuale. Piesele auto second-hand originale vin cu avantaje fata de piesele noi: au preturi mai mici, se monteaza fara adaptari, iar elementele de caroserie sunt deja vopsite in… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

