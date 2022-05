Stiri pe aceeasi tema

- Kalush Orchestra, caștigatorii editiei din acest an a concursului Eurovision, au postat videoclipul oficial al piesei „Stefania”, care a fost filmat in orașele din Ucraina, bombardate de fortele ruse, transmite platforma Nexta, pe Twitter. Kalush Orchestra a castigat sambata seara finala Eurovision…

- Intr-o conferinta de presa difuzata online, el a mai afirmat ca 1.697 de membri ai Garzii Nationale au fost raniti.Cifrele sunt un bilant rar oferit de un oficial ucrainean privind pierderile militare inregistrate de la inceputul razboiului, Ministerul Apararii din Ucraina si Ministerul Apararii din…

- Președintele Zelenski a lamurit ce rol are Batalionul Azov in apararea Ucrainei și a demontat, in același timp, și narațiunea Kremlinului in legatura cu nazificarea Ucrainei, in special prin prezența unor regimente de extrema dreapta in armata ucraineana, referindu-se la cei din Batalionul Azov.Orașul…

- Fostul vicepresedinte al Gazprombank, Igor Volobuev, care la inceputul lunii martie a parasit Moscova si s-a stabilit in Ucraina, si-a anuntat decizia de a se alatura Fortelor ucrainene de aparare teritoriala ca sa lupte impotriva Rusiei, relateaza miercuri EFE si Liga.net. „Nu am mai putut continua…

- Este ziua 57 de razboi, insa nici acum, cand Sfintele Sarbatori Pascale bat la ușa, Rusia nu accepta armistițiul. Deși acest lucru nu este posibil, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu și-a pierdut speranta de pace. Ba mai multe decat atat, liderul de la Kiev a contrazis afirmatiile Kremlinului…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar forțele ruse bombardeaza majoritatea orașelor . Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate intens de Rusia. Armata rusa incearca sa avanseze spre orașul Zaporojie din sudul Ucrainei. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul…

- Un spital de copii din orașul ucrainean Mariupol a fost distrus de atacurile aeriene ruse, a anunțat miercuri consiliul municipal intr-o postare online, relateaza Reuters. Mai multe persoane ar fi ranite, printre care și femei care erau in travaliu. UPDATE Aproximativ 17 persoane au fost ranite, a declarat…

- Gigantul american Google a transmis joi, 3 martie, intr-un comunicat de presa, ca va dona 5 milioane de dolari, adica aproximativ 4,46 milioane de euro, pentru ajutorarea persoanelor care parasesc Ucraina dupa invazia Rusiei. „In Romania, Google.org ofera un grant de 500.000 de dolari catre Crucea Roșie…