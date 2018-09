Pieleanu anunță planul lui Dragnea: Nu mai târziu de luna viitoare Marius Pieleanu a declarat la Antena 3, in cadrul emisiunii "Punctul de Intalnire", moderata de Radu Tudor, ca Liviu Dragnea va convoca in scurt timp CEX al PSD. "Eu cred ca la un moment dat, ca va fi peste o sapatamana, peste doua sau ca va fi luna viitoare, dar nu mai tarziu de luna viitoare, președintele Dragnea va convoca un CEX avand ca principal punct pe ordinea de zi o larga remaniere guvernamentala, nu și a prim-ministrului (...). Eu cred ca este nevoie de o larga remaniere guvernamentala, avem deja un numar foarte mare de miniștri care nu performeaza, avem deja o serie de nemulțumiri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

