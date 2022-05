Piedone, patru de închisoare cu executare în dosarul Colectiv Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuzul in serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus catre cea mai mare tragedie postdecembrista. „). In temeiul art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 condamna pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru comiterea infrac?iunii de abuz in serviciu (autorizatia SC C Club SRL). In baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) ?i k)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

