- Subprefectul Diana -Anca Artene a semnat astazi ordinul prin care s-a luat act de dispozitivul deciziei nr. 397 din 21.06.2023, pronunțata de Inalta Curte de Casație și Justiție și s-a constatat lipsa motivelor de fapt și de drept care sa justifice menținerea incetarii de drept a mandatului de primar…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis azi, 21 iunie 2023, achitarea definitiva a lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, condamnat definitiv la 4 ani inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, in doasrul Colectiv Decizia de achitare…

Ion Nita, un apropiat al lui Daniel Tudorache si cel care intermedia mita primita de fostul primar al Sectorului 1, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la o pedeapsa rezultanta de 9 ani si 2 luni inchisoare pentru trafic de influenta.