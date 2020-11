Stiri pe aceeasi tema

- Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate vineri seara in cadrul unui eveniment organizat pe treptele Curtii de Apel. Fotografii cu cele 65 de victime care au murit, in urma cu cinci ani, in incendiul din Clubul Colectiv au fost asezate pe scarile Palatului de Justitie din Capitala. In…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au inceput miercuri audierile in dosarul ''Colectiv'', in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii…

