Stiri pe aceeasi tema

- Un conac plin de istorie e scos la vanzare cu pretul de pornire de peste 2 milioane de euro. Casa construita de urmasul unuia dintre luptatorii lui Tudor Vladimirescu a fost de-a lungul timpului tabara de pionieri, scoala si in ea ar fi locuit in secret nepotul lui Nicolae Ceausescu. Iata povestea unuia…

- Noul sezon al pietei romanesti de arta debuteaza la A10 by Artmark cu licitatia „Hanul cu Tei 1833 - Licitatia unei Colectii Bucurestene, inclusiv atelierul artistei Sanda Saramat”, organizata joi, 21 septembrie, potrivit news.ro.Seria licitatiilor de arta aduce in fata publicului o impresionanta…

- Wuhan Three Towns, actuala campioana a Chinei la fotbal, la care joaca mijlocasul roman Nicolae Stanciu, a anuntat, luni, ca investitorii nu vor mai baga bani in club cu incepere de la 1 septembrie, transmite EFE.Actualii proprietari ai clubului au precizat ca si-au asumat toate datoriile gruparii…

- Cea mai ieftina casa din lume a fost scoasa la vanzare! Proprietatea arata fabulos și costa doar cinci lei! Mulți ar crede ca nu este posibil, insa imaginile dovedesc ca o locuința poate fi cumparata cu atat de puțini bani.

- ANAF, prin Directia operativa de valorificare bunuri confiscate va scoate la licitație doua terenui in Brașov și Ploiești. Aceste terenuri sunt vandute sub prețul pieței, iar care interesați pot licita pe 17 și 23 august.”ANAF, prin Directia operativa de valorificare bunuri confiscate - Directia…

- Fosta Casa Germana din Iacobeni construita la inceputul secolului XIX in perioada de glorie a comunei și transformata ulterior in perioada regimului comunist in club minier este scoasa la vanzare pentru suma de 517.106,25 de lei. Firma Management Lichidare Reorganizare din Iași lichidatorul societații…

- Era doar o chestiune de timp pana ce hackerii sa creeze o versiune malware de ChatGPT si sa o vanda „la cheie” pentru ca oricine sa execute atacuri. Avantajul lui ChatGPT e ca poate scrie si cod si fix asta poate si noul WormGPT. Din noiembrie 2022 se tot vorbeste despre ChatGPT , care e capabil sa…

- Primaria Municipiului Constanta a anuntat ca va organiza o licitatie publica in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 408 mp. Terenul este situat in municipiul Constanta, DE 308 Tronson I, identificat cu numar cadastral 255360, apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta, conform H.C.L.…