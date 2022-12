Stiri pe aceeasi tema

- Franța a condus inca din minutul 5 dupa golul lui Theo Hernandez și a dublat avantajul dupa golul lui Mouani.La meci a asistat si președintele francez Emmanuel Macron, fiind al doilea turneu final la care susține echipa cocoșului galic.Franța va infrunta Argentina lui Leo Messi care a invins Croația…

- Brazilianul Ronaldinho (42 de ani) a aplaudat reușitele lui Julian Alvarez (22 de ani) și Leo Messi (35 de ani), din semifinala Campionatului Mondial pe care Argentina a caștigat-o in fața Croației, scor 3-0. Argentina a avut o prestație perfecta in semifinala contra Croației. Julian Alvarez și Leo…

- Prin calificarea in sferturile de finala ale CM 2022 din Qatar, Argentina a facut inca un pas spre atingerea obiectivului final, acela de a cuceri trofeul competitiei, a declarat sambata seara, superstarul Leo Messi, dupa ce nationala sa a eliminat, in optimile de finala, cu 2-1, reprezentativa Australiei,…

- Argentina a invins Australia cu 2-1 (1-0), intr-un meci din optimile de finala de la Cupa Mondiala din Qatar, disputat, sambata, la Al Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Aflat la meciul cu numarul 1.000 in cariera, vedeta argentiniana Leo Messi a facut diferența in prima repriza, marcand cu un…

- Lionel Messi, 35 de ani, capitanul Argentinei, l-a ignorat pe Robert Lewandowski, 34 de ani, cand acesta i-a cerut scuze dupa ce l-a faultat, dar cei doi au discutat dupa meci: „Ce se petrece pe teren ramane pe teren.” Argentina e in „optimi” dupa 2-0 cu Polonia și Leo Messi poate juca la Mondial meciul…

- Etapa a doua a grupelor a stabilit in mare parte calificatele in optimi. Daca nu mai apar surprize, Olanda, Anglia, Franța, Spania, Germania, Brazilia și Portugalia vor trece mai departe in meciurile eliminatorii. Insa in ultima etapa a grupelor sunt cate

- Mauricio Macri, fost președinte al Bocai Juniors și șef al statului intre 2015 și 2019, a facut o afirmație stupefianta la televiziune. Argentina, cu Leo Messi in mare forma, a trecut ca vantul peste Emirate, 5-0 in ultimul amical inaintea CM, și seria sa de invincibilitate a ajuns la 36 de meciuri. …

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...