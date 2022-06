Stiri pe aceeasi tema

- A caștigat turneul de la Roland Garros cu sacrificii extreme, fiind nevoit sa faca o multitudine de injecții pentru a nu mai simți durerea de la picior. Rafael Nadal a anunțat condițiile in care poate participa la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului din calendarul competițional.

- Rafael Nadal va lua o pauza prelungita dupa Roland Garros și va rata și in acest an turneul de la Wimbledon, conform unor informații furnizate de publicația spaniola Marca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Casper Ruud a devenit primul tenisman norvegian care a reusit sa se califice in semifinalele unui turneu de Mare Slem, dupa ce l-a invins in patru seturi, 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe danezul Holger Rune, intr-un duel 100% scandinav, miercuri seara la Roland Garros. Ruud (23 ani), numarul opt mondial,…

- Simona Halep spune ca a suferit un atac de panica in timpul meciului disputat cu sportiva chineza Qinwen Zheng (19 ani, numarul 74 WTA), in turul doi de la Roland Garros, potrivit GSP . Halep a pierdut calificarea pentru șaisprezecimi cu scorul de 6-2, 2-6, 1-6. „A fost un meci complicat, da. Am inceput…

- Deținatorul recordului de trofee caștigate la Grand Sam-ul de la Roland Garros, cu 13 reușite, Rafael Nadal s-a calificat luni in turul secund al ediției 2022 a turneului parizian, dupa ce l-a invins categoric, in 3 seturi pe australianul Jordan Thompson

- Organizatorii celor patru turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) au luat decizia de a adopta o noua regula care va fi adoptata incepand cu ediția din 2022 a turneului major parizian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Organizatorii celor patru turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) au luat decizia de a adopta o noua regula care va fi adoptata incepand cu ediția din 2022 a turneului major parizian.​